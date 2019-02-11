Число строящихся по счетам эскроу квартир в России к 2024 году превысит 1 млн

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число квартир, строящихся по договорам долевого участия (ДДУ) с применением счетов эскроу, должно составить более 1 млн к 2024 году, следует из материалов к национальному проекту "Жилье и городская среда", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Количество действующих договоров долевого участия по счетам эскроу в 2024 году составит 1 млн 14 тыс., следует из документа. При этом в 2019 году число ДДУ с использованием счетов эскроу должно составить 34 тыс.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах эскроу, раскрытие которых будет производиться после ввода объекта в эксплуатацию. Вести строительство предполагается за счет банковских кредитов.

О бюджете проекта

Бюджет нацпроекта "Жилье и городская среда" составит более 1 трлн рублей.

Общий бюджет национального проекта составит 1,066 трлн рублей, отмечено в материалах. Бюджеты входящих в него четырех федеральных проектов, распределены следующим образом: проект "Ипотека" финансирования не предусматривает, проект "Жилье" - 271,2 млрд рублей, "Формирование комфортной городской среды" - 287,8 млрд рублей, "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - 507,2 млрд. рублей.

Источником финансирования мероприятий станет в основном федеральный бюджет - 891 млрд. рублей, также будут задействованы средства регионов - 167,78 млрд. рублей, а 7,4 млрд рублей будет направлено из внебюджетных источников.

Сроки реализации национального проекта определены с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.