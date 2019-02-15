В Дагестане проверка выявила грубые нарушения норм градостроительства

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Проверка в Дагестане показала, что значительная часть зданий в республике возведена с грубыми нарушениями норм градостроительства. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Владимир Васильев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее он предложил построить город-спутник Махачкалы для решения многолетней проблемы с незаконной застройкой в столице республики. Этот вопрос глава Дагестана намерен вынести на референдум.

"К нам приезжал Владимир Якушев (глава Минстроя РФ), был у нас Леонид Ставицкий, его первый заместитель. Мы выявили большое количество зданий, которые [построены] с грубейшими нарушениями градостроительного законодательства и нормативов, их нужно будет обследовать", - сказал Васильев.

Хаотичная застройка

По словам главы Дагестана, острой для республики является проблема хаотичной застройки.

"У нас не так много обманутых дольщиков, но у нас другая проблема - проблема хаотичной, спонтанной застройки. Эта проблема такая животрепещущая [для республики]", - отметил он, добавив, что строительство в Дагестане необходимо вести с учетом сейсмоопасности региона.

Как сообщал первый замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий в ходе рабочей встречи с Васильевым в ноябре 2018 года в Махачкале, специалисты министерства направлены в Дагестан для решения вопросов незаконной застройки. Ставицкий уточнял, что около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно и часть из них уже заселена.

Сам Васильев ранее отмечал, что в Дагестане накопилось "большое количество проблем в области градостроительства и архитектуры, которые требуют комплексного и незамедлительного решения".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.