Объем ипотечного кредитования во Владимирской области в 2018 году вырос в 1,5 раза

ВЛАДИМИР, 15 февраля. /ТАСС/. Сумма выданных во Владимирской области ипотечных кредитов в 2018 году составила около 22,1 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пятницу журналистам во владимирском отделении Банка России.

"Жители Владимирской области получили 12,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов в 2018 году на сумму около 22,1 млрд рублей. Количество выданных ссуд за прошлый год увеличилось в 1,3 раза, объем вырос в 1,5 раза", - уточнили в отделении.

Средний размер выданного ипотечного кредита составил в регионе около 1,7 млн рублей. Росту рынка ипотеки, по данным отделения, способствовало улучшение условий банковского кредитования: увеличение среднего срока кредитования до 16,5 года и снижения процентной ставки по кредиту до 9,5%.

"Рост ипотечного кредитования - это хороший сигнал, свидетельствующий об улучшении качества задолженности, поскольку такого рода ссуды берутся не под воздействием момента, а на основании продуманного, взвешенного решения. Это более длинные и дешевые кредиты, что снижает напряженность платежей для бюджета семьи", - отметила управляющий региональным отделением банка Надежда Калашникова.

Накопленная к началу 2019 года задолженность по ипотечным кредитам во Владимирской области достигла 44,9 млрд рублей, увеличившись на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля просроченной задолженности составляет менее 1%, что свидетельствует о высоком уровне обслуживания долга заемщиками.

Во Владимирской области действует один региональный банк, два филиала банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 283 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).