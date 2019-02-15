Объем ввода жилья в Калининграде должен достичь 1,3 млн кв. м в 2024 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Годовой объем ввода нового жилья в Калининградской области в 2024 году должен достичь 1,3 млн квадратных метров. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор региона Антон Алиханов.

"Задача Минстроя РФ нам поставлена 1,34 млн квадратных метров [ввода нового жилья] - это уровень годовой, которого мы должны достигнуть в 2024 году", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что это "достаточно напряженный показатель", заметив, что качественное решение проблемы с жильем определяют не только квадратные метры, но и среда, которая создается в новых жилых микрорайонах. "В первую очередь важно думать о том, какую среду мы создаем в городах, а не только об объемах квадратных метров, которые мы строим", - подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание на пустующее жилье в некоторых районах Калининграда, где не развита инфраструктура. Он отметил, что область долгие годы строила более миллиона квадратных метров жилья в год и теперь сталкивается с тем, что более 5 тыс. квартир в новых домах остаются непроданными. "В основном они сконцентрированы в районах, где не очень была развита социальная инфраструктура, отсутствуют школы", - уточнил он. Сейчас, по его словам, ввод жилья сохраняется примерно на этом уровне, но власти вместе со строительством решают проблему развития среды в рамках национальных проектов по образованию, здравоохранению, что ведет к росту продаж жилья.

Средняя стоимость жилья в Калининграде, по словам Алиханова, сейчас составляет "в среднем чуть больше 50 тыс. рублей за квадратный метр", это, по его оценке, не высокий показатель по сравнению с другими регионами. Кроме того, сам город "привлекателен для жизни" и в значительной степени растет за счет миграции, поэтому цены не играют решающей роли в задержках продажи квартир. За счет развития инфраструктуры, по его мнению, эта проблема будет снята.

Алиханов сообщил, что область участвует во всех федеральных программах, направленных на помощь в приобретении нового жилья гражданами. Наряду с ними, по его словам, в области принят закон, позволяющий многодетным семьям вместо положенного им земельного участка под строительство жилья получить выплату в 300 тыс. рублей, которые можно потратить на покупку квартир, в том числе на вторичном рынке. "Уже заявок [по программе] мы получили на 60 млн рублей с начала этого года, видим, что она пользуется спросом. Заложили всего 120 млн рублей, половину у нас уже, скажем так, выбирают по заявлениям. Если так и дальше будет продолжаться, придется пересматривать бюджет в сторону увеличения, потому что это наше публичное обязательство, законом установленное, мы от него не можем уйти", - заключил он.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.