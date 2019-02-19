Правительство порекомендовало освободить целевые взносы садоводств от налога на прибыль

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство России поддержало в целом законопроект депутатов Госдумы, предполагающий освободить от налога на прибыль организаций целевые взносы членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом... замечаний <...> Законопроектом предусматривается приведение отдельных положений Налогового кодекса в соответствие с федеральным законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества..." [217 ФЗ], а также включение в состав целевых поступлений, не учитываемых для целей налога на прибыль организаций, взносов членов садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества и оплаты за приобретение, создание, содержание и ремонт имущества общего пользования таких товариществ", - отмечается в отзыве правительства.

Депутатам также предложено предусмотреть переходный период для вступления в силу новых положений.

Действующее с 1 января законодательство о садоводстве оставило только два вида "взносов": членские (ежемесячные на текущее развитие) и целевые (под конкретные задачи, например, ремонт дороги). Закон упразднил прочие сборы и "вступительные" взносы, которые могли достигать нескольких десятков тысяч рублей.

При этом в правительстве считают, что введение в Налоговый кодекс понятия "садовый дом" нецелесообразно, поскольку используемое в нем понятие "дом" является обобщенным и включает в себя любые дома независимо от особенностей государственной регистрации прав на них, в том числе садовые дома. Таким образом власти считают возможным с точки зрения налогового режима фактически приравнять "жилые дома" и "садовые дома".

Как ранее сообщал ТАСС, действовавшее ранее законодательство не предусматривало возможности регистрации жилых домов на землях СНТ, допускалась, в частности, форма - "назначение: нежилое здание; наименование: жилое строение - садовый дом". При этом если для собственников жилых домов предусмотрен налоговый вычет (возврат НДС для граждан РФ), то для садовых нет, ранее ТАСС пояснили в налоговых органах. Между тем, пока в отзыве правительства прямо не разъясняется, будет ли распространяться режим налогового вычета на садовые дома.

Новый закон о садоводстве с 2019 года предоставил возможность регистрировать дома как жилые и изменить статус в ЕГРН с категории "нежилое здание - садовый дом" для сезонного проживания в категорию "жилой дом" для круглогодичного проживания с правом прописки. Соответствующая процедура была утверждена правительством в конце декабря 2018 года, то есть теперь закон приближает дома на землях СНТ к постройкам на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

О новом "дачном" законе

Фактически законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым и членом комитета Олегом Валенчуком, призван привести отдельные положения Налогового кодекса в соответствие со вступившим в силу 1 января 2019 года федеральным законом 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (принят 29 июля 2017 года).

Новый закон также упразднил модель "дачное товарищество" и прочие модели как виды деятельности. Таким образом, понятие "дача" останется только как речевой оборот, но оно утратило юридическую силу.

Теперь действует только одна организационно-правовая форма некоммерческой организации - товарищество собственников недвижимости и два его вида: садоводческое товарищество и огородническое товарищество. Отличие имеется в правах на возведение капитальных строений. Огороднические товарищества имеют право построить на участке только технические здания: сарай, теплицу, колодец.