Комитет СФ предложил ввести отдельные очереди на жилье для многодетных и молодых семей

КИСЛОВОДСК, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предложил предусмотреть отдельные очереди для многодетных и молодых семей на получение субсидий для приобретения жилья. Об этом рассказал ТАСС во вторник в ходе рабочей поездки в Кисловодск глава комитета Андрей Кутепов.

"Проблема в том, что на сегодня и многодетные, и молодые семьи стоят в одной очереди на получение социальной поддержки. Приоритет, безусловно, отдается многодетным, и, соответственно, молодые семьи с одним-двумя детьми имеют очень слабые шансы дождаться помощи на получение собственного жилья до обусловленных законодательством 35 лет", - пояснил он.

Кутепов уточнил, что по предложениям из регионов "мы вышли с инициативой разделить эту очередь". "Пока пройдут [в очереди] все многодетные, молодые семьи становятся уже не молодыми, это [происходит] очень часто, это беда. Мы сделали запросы в регионы, очень большой процент - до 80% молодых семей - вылетают из очереди, потому что достигают 35 лет, так и не получив жилье", - сказал он.

"Письмо с данной инициативой направлено заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко", - сказал сенатор.

Ранее также сообщалось, что по инициативе губернатора Владимира Владимирова в бюджете Ставропольского края на 2019 год будет предусмотрено дополнительное финансирование на улучшение жилищных условий молодых семей. Увеличение финансирования программы на 59 млн рублей позволит обеспечить социальными выплатами еще 111 молодых семей. Всего на это будет выделено 125 млн рублей, что даст возможность, в том числе, обеспечить жильем тех участников программы, которые прежде были исключены из очереди по достижению предельного возраста.