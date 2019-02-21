Москва выделила 504 млн рублей на достройку проблемных домов в поселении Марушкинское

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Городской застройщик ООО "Мосотделстрой № 1" получит из бюджета Москвы порядка 504 млн рублей на завершение строительства проблемных домов в поселении Марушкинское в Новомосковском административном округе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В 2019 году ООО "Мосотделстрой № 1" получит грант из бюджета города Москвы в размере 504 млн рублей на завершение строительства проблемных домов в поселении Марушкинское, д. 1, 2, 3, 4 (НАО). Соответствующее постановление правительства принято 19 февраля 2019 года. Издание этого нормативного правового акта подтверждает готовность города достроить проблемный объект в Новомосковском административном округе", - привела пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Компания-застройщик проводит корпоративные процедуры по передаче доли города Москвы в объекте незавершенного строительства в уставный капитал, а в ближайшее время приступит к разработке проектно-сметной документации. Перечисление денежных средств позволит городскому застройщику возобновить строительство корпусов в третьем квартале текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2020 года.

Строительство жилого комплекса в поселении Марушкинское не ведется с 2013 года. Бывший застройщик ООО "Комземстрой" был ликвидирован по заявлению учредителей в Кирове при наличии неисполненных обязательств перед гражданами и администрацией Наро-Фоминского района (сейчас территория НАО г. Москвы). С целью завершения строительства город в судебном порядке оформил право собственности на долю в объекте незавершенного строительства и зарегистрировал его в Росреестре.