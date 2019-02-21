Госдума отложила обсуждение законопроекта о запрете размещать хостелы в жилых помещениях

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете использовать жилые помещения под хостелы. Обсудить его планировали в четверг, но по итогам дополнительного совещания, которое провели с представителями кабмина председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, было принято решение позже вернуться к редакции документа, поддержанной в рамках первого чтения.

"Сам законопроект составлял всего две строчки. Но в рамках работы появилось такое количество поправок (только правительством были внесены поправки на шести листах, а также было большое количество поправок от депутатов), что законопроект изменился до такой степени, что не отражает то, что было принято в первом чтении", - сказал Неверов на пленарном заседании.

Более того, пояснил Неверов, некоторые поправки носили "антиконституционный характер" и в случае включения в текст грозили наложением вето на закон со стороны Совета Федерации. "Мы договорились, что 25-го числа четыре руководителя фракций будут встречаться с председателем правительства [Дмитрием Медведевым]. Мы обозначим нашу позицию и предложим вернуться к этому законопроекту в рамках той редакции, которая принята в первом чтении", - добавил лидер думских единороссов.

История вопроса

Законопроект, внесенный в Госдуму Хованской и другими депутатами еще в сентябре 2015 года, был принят в первом чтении в мае 2016 года, однако затем на протяжении долгого времени движения по документу не было. В текущем созыве профильный комитет уже дважды откладывал срок представления поправок: сначала до ноября 2017 года, затем до апреля 2018 года. Наконец, 19 февраля комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении с рядом ужесточающих поправок.

За это время вопрос несколько раз пытались решить обходными путями. Так, первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) предлагал аналогичную поправку ко второму чтению законопроекта о классификации гостиниц. В январе 2018 года Госдума ее отклонила: депутаты объяснили решение тем, что подобный запрет следует принять в рамках именно законопроекта Хованской 2015 года.

Затем в марте 2018 года группа депутатов от разных фракций, в том числе сама Хованская, вице-спикер палаты Петр Толстой, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, внесли отдельный законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях.