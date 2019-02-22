Счетная палата отметила срыв сроков Росреестром при переходе на информсистему ЕГРН

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Росреестр не уложился в сроки с переходом на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). К такому выводу пришла Счетная палата (СП) РФ по итогам проверки.

"Непосредственно к внедрению ФГИС ЕГРН Росреестр приступил в ноябре 2017 года. Проект предусматривал плавное переключение на систему к 29 августа 2018 года. Однако полный переход до сих пор не завершен", - говорится в сообщении СП РФ.

Как сообщила на коллегии Счетной палаты РФ заместитель ее председателя Вера Чистова, отмечается в сообщении, сейчас в 34 регионах, включая Москву и Московскую область, госуслуги в области регистрации недвижимости оказываются и ведутся на основе старых систем.

Работы по созданию ФГИС ЕГРН Росреестр ведет с 2014 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости". СП РФ отметила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. "На протяжении 2018 года срок внедрения системы переносился трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в центре обработки данных (ЦОД) ПАО "Ростелеком", - уточняется в сообщении.

Из-за аварии пришлось приостановить внедрение ФГИС ЕГРН в еще неподключенных к системе регионах, а в уже задействованных система была недоступна почти трое суток, добавили в СП РФ. В результате Росреестр не смог вовремя обработать порядка 11 млн обращений. Ростелеком свою вину признал, сумма штрафа составила 34 млн рублей. "Резервный ЦОД позволил бы избежать таких последствий, и он был предусмотрен еще в эскизном проекте системы", - отмечается в сообщении.

Росреестр обещает создать резерв

Как сообщила руководителя Росреестра Виктория Абрамченко, ведомство все же намерено создать свои резервные мощности. "Мы разработали новый план, где предусмотрены уже три центра обработки данных. Работы над реализацией этой модели идут с 7 февраля", - приводятся ее слова в сообщении. В соответствии с решениями правительства полный переход произойдет к декабрю 2019 года, добавила Абрамченко.

Вместе с тем СП РФ отметила дальнейшие риски при переходе на ФГИС ЕГРН. Среди них - заложенный в проектных решениях переход на использование иностранных программных продуктов и рост расходов на донастойку системы. На момент проверки программа обошлась бюджету в 1,9 млрд рублей.