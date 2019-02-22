Медведев поручил изменить финансирование почти готовых объектов долевого строительства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко и Центробанку проработать изменения правил финансирования почти готовых объектов долевого строительства. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам встречи главы кабмина с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Вице-премьеру Виталию Мутко с учетом имеющихся поручений при участии Банка России дополнительно проработать вопрос об установлении критериев отнесения многоквартирного дома или иного объекта недвижимости к объектам, строительство которых не подлежит финансированию с 1 июля 2019 года с использованием счетов эскроу, с учетом степени готовности таких объектов и количества заключенных договоров участия в долевом строительстве", - говорится в тексте поручения.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 апреля 2019 года.