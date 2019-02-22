Медведев поручил заложить дополнительные средства на военную ипотеку в 2020-2022 годах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и Минобороны при подготовке федерального бюджета на 2020-2022 годы проработать вопрос о дополнительных средствах на поддержку ипотеки для военнослужащих. Такое поручение глава кабмина дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания.

"Первому заместителю председателя правительства РФ, министру финансов РФ Антону Силуанову и Минобороны России при формировании федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительно проработать вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих", - говорится в сообщении пресс- службы правительства.

Срок исполнения поручения - до 3 июня 2019 года.

В рамках накопительно-ипотечной системы обеспечения жильем военнослужащих ежегодно из федерального бюджета на каждого участника выделяется определенная сумма, которая отражается на именном накопительном счете. Воспользоваться накопленными средствами военнослужащий может уже спустя три года с начала службы.

Все деньги со своего лицевого счета военнослужащий может использовать в качестве первого взноса в банке, который участвует в программе военной ипотеки. Погашение кредита осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Участниками программы могут стать офицеры, окончившие военные образовательные учреждения или поступившие на военную службу по контракту (начиная с 2005 года), а также прапорщики и мичманы с общей продолжительностью военной службы по контракту не менее трех лет с 2005 года, а также старшины, сержанты, солдаты и матросы, несущие службу во второй раз.

Начиная с 2024 года накопительно-ипотечная система станет основной формой обеспечения жильем военнослужащих.