Минстрой предложил освободить от применения эскроу жилые проекты с 10% проданных квартир

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предлагает разрешить не применять счета эскроу к жилым проектам, строительная готовность которых составляет 30%, а доля проданных по договору долевого участия (ДДУ) квартир - 10%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на совещании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"У нас постановление правительства должно содержать два критерия: степень строительной готовности проекта и количество привлеченных средств <...> Количество заключенных ДДУ - не менее 10%, степень строительной готовности - не менее 30%", - сказал Стасишин.

С 1 июля 2019 года все жилые проекты будут возводиться с применением проектного финансирования, за исключением тех, которые будут соответствовать критериям, которые разрабатывает Минстрой. Основными параметрами станут степень готовности объекта и объем уже привлеченных средств дольщиков.

Переход на проектное финансирование предполагает, что застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию, а работы будут вестись за счет банковских кредитов.