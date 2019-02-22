Двое военнослужащих в Самаре получили по 10 млн рублей субсидии на жилье

ТАСС, 22 февраля. Двое военнослужащих из Самары получили от Минобороны РФ по 10 млн рублей в качестве субсидии на приобретение или строительство жилья. Это почти в два раза выше средних сумм, выделяемых в качестве субсидий по стране, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа.

"Сегодня были вручены субсидии на 10,7 млн и 10,4 млн рублей. Всего в феврале мы предоставили субсидии 20 военнослужащим в Самарской области на общую сумму около 140 млн рублей", - цитируются в сообщении слова начальника Самарского отдела ФГКУ "Центррегионжилье" Минобороны РФ Игоря Самсонова.

По его словам, средний размер субсидии составляет 6,5 млн рублей. Увеличенный размер выплаты связан с тем, что двое военнослужащих являются многодетными отцами и имеют большую выслугу лет.

Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии возникает у военнослужащего при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянием здоровья или организационно-штатными мероприятиями. Размер субсидии зависит от состава семьи, выслуги лет и других факторов.