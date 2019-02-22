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Двое военнослужащих в Самаре получили по 10 млн рублей субсидии на жилье

По словам начальника Самарского отдела ФГКУ "Центррегионжилье" Минобороны РФ Игоря Самсонова, средний размер субсидии составляет 6,5 млн рублей

ТАСС, 22 февраля. Двое военнослужащих из Самары получили от Минобороны РФ по 10 млн рублей в качестве субсидии на приобретение или строительство жилья. Это почти в два раза выше средних сумм, выделяемых в качестве субсидий по стране, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа.

"Сегодня были вручены субсидии на 10,7 млн и 10,4 млн рублей. Всего в феврале мы предоставили субсидии 20 военнослужащим в Самарской области на общую сумму около 140 млн рублей", - цитируются в сообщении слова начальника Самарского отдела ФГКУ "Центррегионжилье" Минобороны РФ Игоря Самсонова.

По его словам, средний размер субсидии составляет 6,5 млн рублей. Увеличенный размер выплаты связан с тем, что двое военнослужащих являются многодетными отцами и имеют большую выслугу лет.

Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии возникает у военнослужащего при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянием здоровья или организационно-штатными мероприятиями. Размер субсидии зависит от состава семьи, выслуги лет и других факторов.

Теги
РоссияСамарская область
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