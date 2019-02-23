Кабмин утвердил график выдачи жилищных сертификатов в 2019 году

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил график выдачи государственных жилищных сертификатов в 2019 году. Согласно распоряжению, опубликованному в субботу на сайте правительства, планируется выдать 7 тыс. 151 сертификат на 16,24 млрд рублей.

"В 2019 году планируется выдать 7 тыс. 151 государственный жилищный сертификат категориям граждан, установленным федеральным законодательством", - говорится в пояснительной записке.

Как говорится в документе, подготовленном Минстроем РФ, сертификаты могут получить военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, граждане, пострадавшие от радиационных аварий. Также жилье предполагается выделить выезжающим из районов Крайнего Севера и вынужденным переселенцам, в том числе с территории комплекса "Байконур" .

Отмечается, что распределение жилищных сертификатов осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".