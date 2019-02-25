Проблемный девелопер в Ленобласти не смог оспорить запрет на привлечение новых дольщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Компании "Ленспецстрой", гендиректора которой подозревают в мошенничестве, не удалось оспорить в апелляционном суде запрет на привлечение денег новых дольщиков, введенный по иску властей Ленинградской области. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге оставил решение о введенном ранее запрете без изменений, следует из определения инстанции.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в определении апелляционного суда, вынесенном в понедельник.

Как сообщалось ранее, запрет на привлечение новых дольщиков был введен Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску областного Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы в ноябре прошлого года после срыва срока сдачи объектов. Комитет подал в суд и добился введения для компании запрета на привлечение новых дольщиков. Компания с решением суда не согласилась и обжаловала его в вышестоящей инстанции.

Компания строила в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области жилые дома, однако они не были сданы в срок, и более 1 тыс. дольщиков не получили вовремя свои квартиры. На их строительство компания сумела привлечь более 482 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и задержан гендиректор "Ленспецстроя" Дмитрий Астафьев. Он был помещен в СИЗО, однако позже Астафьева выпустили из следственного изолятора в связи с изменением меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.