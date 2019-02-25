Число недостроев в Анапе уменьшилось за год на семь объектов

ТАСС, 25 февраля. /ТАСС/. Число недостроев в Анапе к концу первого квартала 2019 года составит 12 объектов, что на семь меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в распространенном пресс-службой администрации курорта сообщении.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отмечал, что ограничить застройку необходимо, чтобы не превратить курортные города региона - Анапу, Геленджик, Сочи - в спальные районы: за последние годы в них построено множество новых домов, в том числе многоэтажки-самострои. Учитывая возрастающий поток туристов и рост населения в прибрежных городах и поселках, также возникают проблемы из-за перегруженности инженерных сетей, загруженности дорог и нехватки мест в школах и детских садах.

"В начале 2018 года на территории курорта было 19 проблемных объектов, в течение года четыре из них ввели в эксплуатацию. За два месяца текущего года решился вопрос еще по двум домам, один находится на стадии ввода в эксплуатацию. Таким образом, к концу первого квартала в списке останется 12 недостроев. Все они на постоянном контроле власти и Анапской межрайонной прокуратуры", - сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее глава региона сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших ранее квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. По итогам 2018 года на Кубани были снесены 372 объекта. В прошлом году в Краснодарском крае был принят закон о том, что инвестору, который возьмется завершить строительство проблемных объектов, может быть предоставлен компенсационный земельный участок.