Сбербанк предоставит кредит в 2,5 млрд рублей на завершение долгостроев во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Краевое предприятие Приморья "Приморкрайстрой" и Сбербанк подписали дорожную карту о получении заемных средств в 2,5 млрд рублей на строительство жилых домов "Комплекса Д" в микрорайоне "Снеговая Падь" во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Вопрос о проблемах в сфере долевого строительства прозвучал в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным в июне 2018 года. Среди перечисленных ведущими конкретных обращений было и одно из Владивостока, где по госпрограмме "Жилье для российской семьи" должен был быть возведен комплекс из нескольких домов. Однако из-за финансовых проблем у подрядчика в 2017 году стройка была остановлена. Теперь строительством занялся новый инвестор.

"Краевое учреждение "Приморкрайстрой" подписало со Сбербанком дорожную карту о получении заемных средств: 2,5 млрд рублей будут направлены на завершение строительства жилых домов в микрорайоне "Снеговая Падь. Комплекс Д" во Владивостоке. Около 800 дольщиков ожидают получения квартир в рамках программы "Жилье для российской семьи", - говорится в релизе пресс-службы.

По словам врио вице-губернатора Михаила Петрова, которые приводятся в сообщении, активная стадия работ по достройке домов должна начаться в мае. Этот процесс, по оценкам специалистов, займет девять месяцев. Речь идет о достройке шести домов, текущая их готовность составляет до 90%.

"Предстоит проложить наружные тепловые сети. Уже устроены ливневые коллекторы по микрорайону, подведены внеплощадочные сети электроснабжения, благоустройство территории выполнено в черновом варианте", - отмечается в сообщении.

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко в бюджете Приморского края на 2019 год предусмотрели почти 1,2 млрд рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. В частности, в краевом бюджете предусмотрели почти 590 миллионов рублей на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края. Организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке.