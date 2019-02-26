ВЭБ.РФ передаст под управление ДОМ.РФ свои активы в сфере недвижимости

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" передаст свой портфель недвижимости под управление ДОМ.РФ. Об этом ТАСС сообщил представитель госкорпорации.

"ДОМ.РФ будет управлять порядка 30 различными активами в сфере недвижимости в интересах ВЭБ.РФ", - сказал он.

При этом представитель ВЭБ.РФ уточнил, что объекты не будут переходить на баланс ДОМ.РФ.

В свою очередь в ДОМ.РФ ТАСС уточнили, что в числе активов, которые будут переданы под управление, жилые и административно-деловые объекты.

"По каждому из них ДОМ.РФ будет разрабатывать отдельную стратегию действий, исходя из рыночной конъюнктуры и показателей объекта. Стратегия будет согласована с ВЭБ.РФ. При наличии спроса в том числе возможна реализация недвижимости рыночным инвесторам", - добавили в ДОМ.РФ.

Ранее о планах ВЭБ.РФ передать свой портфель недвижимости под управление ДОМ.РФ сообщило издание РБК. По данным источника РБК, близкого к ВЭБ.РФ, портфель оценивается на сумму в более 150 млрд рублей.