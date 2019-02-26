Порядка 600 жилых объектов на Кубани строятся с нарушением сроков

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 600 жилых объектов на Кубани возводятся с нарушением сроков строительства, регион является в этой области самым проблемным в России, сообщил во вторник заместитель руководителя рабочей группы президиума генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков Шамиль Султанов на встрече с дольщиками в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. При этом регион входит в число лидеров в стране по числу проблемных объектов долевого строительства. На Кубани превышен срок строительства по десяткам многоквартирных домов, по которым заключены тысячи договоров долевого участия. Власти региона разработали дорожные карты, ищут инвесторов для завершения строительства домов и планируют сдать все имеющиеся проблемные дома к 2020 году.

"Таких объектов [с нарушением сроков строительства] по Краснодарскому краю 600 <…> Сейчас мы понимаем, что Краснодарский край, если смотреть правде в глаза, самый проблемный регион в стране", - сказал Султанов, уточнив, что рабочая группа рассматривает не только объекты, которые включены в реестр проблемных, а все объекты, где нарушены сроки строительства.

Султанов добавил, что всего в России порядка 200 тыс. обманутых дольщиков, правительству РФ было поручено в срок до 15 апреля предоставить предложения по механизму достройки проблемных объектов в стране. "Руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии по защите прав дольщиков Александр Якубовский провел сегодня встречу с губернатором Краснодарского края, чтобы край был одним из первых, кто сможет воспользоваться этим механизмом", - сказал он.

Якубовский проводит во вторник в Краснодаре встречу с представителями инициативных групп проблемных жилых комплексов. В мероприятии принимают участие также вошедший на минувшей неделе в состав рабочей группы депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Пирог, депутаты законодательного собрания Краснодарского края, заместитель прокурора Краснодара Куцук Газдаров и другие. На прием обратились представители инициативных групп 15 долгостроев на Кубани, 10 из которых расположены в Краснодаре, пять в Сочи.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Краснодарском крае планируют ввести в эксплуатацию 12 долгостроев, которые находятся в региональном плане-графике, и для них уже найдены инвесторы. В реестре обманутых дольщиков региона числится 2843 человека, график строительных работ не соблюдается на 233 объектах. Завершать большую часть недостроенных объектов будут преимущественно первоначальные застройщики, новые инвесторы нужны для 55 объектов. В 2018 году на Кубани было введено в эксплуатацию 16 тыс. квартир в проблемных объектах, дольщики 74 долгостроев получили ключи от своих квартир.