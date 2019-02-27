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В Приморье приняли закон о создании фонда помощи дольщикам

Документ расширяет полномочия Корпорации развития региона, давая ей возможность проводить работы по подготовке земельных участков

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края приняло закон "О содействии развитию строительства", предполагающий создание фонда, который займется помощью и гарантиями для участников долевого строительства.

"Этот закон предлагает создать уполномоченный орган, а именно фонд, работающий с застройщиками и гарантирующий дольщикам получение купленных квартир. Кроме того, законопроект расширяет полномочия Корпорации развития Приморского края, чтобы она имела возможность проводить работы по подготовке земельных участков, чтобы повысить инвестиционную привлекательность края и улучшить возможности для строительства", - представил законопроект вице-губернатор Приморья Константин Богданенко. Депутаты приняли документ сразу в трех чтениях с учетом одной технической поправки от прокуратуры.

По словам докладчика, речь идет об исполнении прямого поручения президента России рассмотреть лучшие в стране практики для решения проблем обманутых дольщиков. В качестве примера администрация Приморья выбрала Татарстан, где благодаря введению подобных мер было завершено строительство 74 долгостроев.

По информации администрации края, решение проблем обманутых дольщиков в Приморье находится на личном контроле у губернатора Олега Кожемяко. На помощь приморцам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, в бюджете региона предусмотрено почти 1,2 млрд рублей: около 590 млн рублей пойдет на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края (организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке), еще более 550 млн рублей получат сами обманутые граждане.

Теги
РоссияПриморский край
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