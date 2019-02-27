В Приморье приняли закон о создании фонда помощи дольщикам

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края приняло закон "О содействии развитию строительства", предполагающий создание фонда, который займется помощью и гарантиями для участников долевого строительства.

"Этот закон предлагает создать уполномоченный орган, а именно фонд, работающий с застройщиками и гарантирующий дольщикам получение купленных квартир. Кроме того, законопроект расширяет полномочия Корпорации развития Приморского края, чтобы она имела возможность проводить работы по подготовке земельных участков, чтобы повысить инвестиционную привлекательность края и улучшить возможности для строительства", - представил законопроект вице-губернатор Приморья Константин Богданенко. Депутаты приняли документ сразу в трех чтениях с учетом одной технической поправки от прокуратуры.

По словам докладчика, речь идет об исполнении прямого поручения президента России рассмотреть лучшие в стране практики для решения проблем обманутых дольщиков. В качестве примера администрация Приморья выбрала Татарстан, где благодаря введению подобных мер было завершено строительство 74 долгостроев.

По информации администрации края, решение проблем обманутых дольщиков в Приморье находится на личном контроле у губернатора Олега Кожемяко. На помощь приморцам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, в бюджете региона предусмотрено почти 1,2 млрд рублей: около 590 млн рублей пойдет на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края (организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке), еще более 550 млн рублей получат сами обманутые граждане.