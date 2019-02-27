Около 2 млн кв. м недвижимости планируют ввести в ТиНАО в 2019 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены ввести в текущем году около 2 млн кв. м недвижимости, 1,7 млн кв. м из которых - жилая недвижимость. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"На 2019 год запланирован ввод в общей сложности более 2 млн кв. м различной недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м жилой недвижимости и более 500 тыс. кв. м социальных и промышленных объектов. Причем с начала года уже возведено более 200 тыс. квадратов различной недвижимости", - сказал Жидкин.

Он уточнил, что в 2017 году на территории Новой Москвы было введено 2 млн кв. м недвижимости, в 2018 году - 1,7 млн кв. м.

По его мнению, жилые и коммерческие объекты недвижимости, построенные в ТиНАО отличаются высоким уровнем функциональности, безопасности и комфортабельности.

Также Жидкин сообщил, что власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию свыше 30 социальных объектов в этом году.

"На 2019 году запланировано строительство 31 объекта социальной инфраструктуры: 7 детских садов на 1525 мест и 7 школ на 4597 мест построят в рамках госпрограммы "Образование", - сказал он.

Кроме того, еще 17 соцобъектов будут построены в 2019 году за счет средств инвесторов: 8 детских садов на 1955 воспитанников, 8 школ на 6925 учащихся и 1 поликлиника на 140 посещений в смену.

С 2012 по 2018 год из 67 построенных объектов социального назначения 14 было возведено за счет средств АИП, а 53 - за счет инвесторов.

"В новость были внесены изменения (11:50 время мск) — добавлена информация о строительстве социальных объектов".