Более 11 га земли передадут Приморскому краю под создание парка во Владивостоке

МОСКВА. 27 февраля. /ТАСС/. Неэффективно используемые земли из федеральной собственности площадью 11,5 га будут переданы Приморскому краю для создания Нагорного парка во Владивостоке по итогам заседания правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет данную комиссию.

"Приморский край по ходатайству губернатора региона Олега Кожемяко получит 11,5 га под создание Нагорного парка во Владивостоке",- говорится в сообщении.

Как сообщалось, Нагорный парк во Владивостоке является одним из старейших в городе. Ранее состоялась председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова с молодыми архитекторами Владивостока, в том числе выпускниками программы Архитекторы.рф. Архитекторами было инициировано создание Нагорного парка во Владивостоке, в соответствии с ходатайством Кожемяко регион получит 11,5 га под реализацию этой инициативы. Планируется, что городской округ при проектировании парка привлечет архитекторов, которые инициировали создание парка.

Помимо этого правительственная комиссия решила выделить 75 га Красноярскому краю, тоже на создание парка.

ДОМ.РФ выполняет функции агента Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель для жилищного или инфраструктурного строительства через механизм правительственной комиссии.