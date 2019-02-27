Совфед одобрил закон, освобождающий ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который освобождает оказавшихся в трудной ситуации ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора и защищает права солидарных должников по одному обязательству.

Закон направлен на совершенствование порядка наложения денежного взыскания в виде исполнительского сбора. Документ полностью освобождает от уплаты такого сбора в размере 7% тех граждан, которые стали участниками государственных программ помощи заемщикам.

"Иногда получается так, что государство помогает, берет на себя часть суммы, но исполнительские сборы, получается, перекладываются с одного федерального кармана в другой", - пояснил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Он добавил, что предлагаемая новелла корреспондируется с поставленными президентом в послании Федеральному собранию задачами об оказании помощи заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, закон устанавливает, что в отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор взыскивается солидарно. По словам Башкина, согласно действующему законодательству, в отношении нескольких должников по солидарному долгу с каждого взыскивается по 7% от общей суммы задолженности.

"Так, например, если у мужа и жены, имеющих обязательства по одному кредиту, образуется долг, каждый из них платит по 7%, суммарно получается 14%. Закон устраняет эту несправедливость", - отметил парламентарий.