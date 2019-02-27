Кабмин облегчит для семей получение кредитов под залог на строительство жилья

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кабмин готовит предложения о расширении возможности для предоставления семьям с двумя и более детьми кредитов под залог на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"У нас предлагается предоставить возможность семьям, имеющим двух, трех и более детей и не имеющим собственного жилья, право направлять средства поддержки государства - это материнский капитал плюс вычет на 450 тыс. рублей - на новое индивидуальное жилищное строительство" - сказал Силуанов.

Он отметил, что сейчас такие семьи сталкиваются с проблемой предоставления залога для получения кредита. "Почему сейчас вот банки мовне особо заинтересованы в кредитовании ипотечных программ по индивидуальному жилищному строительству? Нет залогов. Вот как раз эти суммы - 450 тыс. и 450 тыс. рублей - 900 тыс. рублей - по сути дела являются хорошим залогом для банков для того, чтобы могли предоставляться кредитные ресурсы для строительства новых домой в рамках ИЖС", - сказал Силуанов.

"Землю надо давать. Пускай землю отдают в собственность", - прокомментировал его слова Путин.

"Плюс земля тоже как залог. Поэтому, вместе с землей, это хорошее обеспечение для получения кредитов", - согласился первый вице-премьер.

Ранее 27 февраля на официальном сайте президента РФ был опубликован перечень поручений Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. Перечень состоит из 13 пунктов, в которых даны поручения по оптимизации системы здравоохранения, строительства, социальной поддержки, в том числе в части социальных доплат неработающим пенсионерам. Ряд поручений касается поддержки отдельных категорий граждан при получении ипотеки, введения налоговых льгот, улучшения экологической ситуации, обеспечения прав предпринимателей в рамках ведения дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.