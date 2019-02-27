Мосгосстройнадзор: работы на проблемном ЖК в Северном Чертанове идут на всех участках

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Работы по достройке замороженного объекта "СУ-155" в Северном Чертанове идут на всех участках и обеспечены достаточным количеством строителей. Всего на объекте на сегодняшний день работают порядка 350 человек, сообщил ТАСС замглавы Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук.

"На сегодняшний день рабочими обеспечены все участки работ, 350 человек. Все, что взяли в работу, все обеспечено рабочей силой", - сказал Кравчук по итогам совещания рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы под председательством главы рабочей группы, депутата Госдумы Владимира Ресина, где рассматривался этот объект.

Кравчук напомнил, что новый застройщик проблемного объекта - компания "РК Строй" - планирует ликвидировать отставание по строительству к апрелю.

Строительство объекта в Северном Чертанове началось в 2008 году. После того, как стало понятно, что компания "СУ-155" не в состоянии выполнять свои обязательства, 430 человек, вложивших деньги в строительство дома, перешли в категорию обманутых дольщиков. Достройка замороженного объекта стала возможной в ноябре 2018 года, когда компания "РК Строй" (дочерняя структура АКБ "Российский капитал") получила на него положительное заключение экспертизы.

Глава компании "РК-Строй" Вячеслав Бетин ранее сообщал, что строительство объекта в Северном Чертанове будет вестись в 2 очереди. Первая очередь - достройка всех проблемных корпусов и заселение всех пострадавших дольщиков будет завершена в конце 2019 года, а вторая очередь в 2020. Вторая очередь - дополнительное, компенсационное строительство двух новых корпусов в рамках которого проданные квартиры позволят частично компенсировать затраты нового застройщика на достройку проблемного жилого комплекса.

История вопроса

Обанкротившийся застройщик "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вел в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам. По всем объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала. Функции по завершению объектов, обеспечению контроля за его качеством и информированию участников строительства о выполнении застройщиками обязательств по передаче прав собственности на построенные квартиры возложены на структуру АКБ "Российский капитал" (АО) - ООО "РК Строй".