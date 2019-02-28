Аварийный стандарт: что изменится в работе управляющих организаций

Так, теперь управляющие организации и товарищества собственников недвижимости (ТСН) будут обязаны устранить засор мусоропровода или канализации в течение двух часов после подачи заявки в дневное время. В случае возникновения непредвиденных проблем в системах водо-, электро- и теплоснабжения на предотвращение развития аварии работникам АДС дается 30 минут, а на ее полную ликвидацию — не более трех дней. Ранее четких сроков устранения аварийной ситуации не было.

Изменятся требования и к работникам аварийных служб: им нужно будет носить опознавательный знак — бейдж или нашивку со своим именем и названием управляющей организации, надевать бахилы при входе в квартиру, а также соблюдать требования в отношении уровня шума. По факту выполненных работ мастер будет составлять акт и оправлять в общую систему ГИС ЖКХ фотографию.

В том числе будет регламентирована работа диспетчеров, принимающих заявки. Клиент будет ожидать ответа не более 5 минут, а диспетчер должен будет перезвонить через 10 минут с отчетом о принятых мерах. Появится возможность оставить голосовое сообщение, которое должно быть принято к рассмотрению в течение 10 минут. Установлены и правила, согласно которым управляющая компания должна будет обеспечить информирование граждан по вопросам работы АДС, а также организовать площадки для взаимодействия.

Реакция управляющих компаний

Крупные управляющие организации положительно оценивают введение новых стандартов, так как это повлияет на качество обслуживания. "Эти изменения направлены в первую очередь на повышение комфорта жителей. Во-первых, по новым стандартам сократится время приема обращений и устранения аварий. Также жителям не придется долго выяснять, кто и по какому поводу пришел к ним домой", — сообщили ТАСС в компании "ПИК-Комфорт".

С трудностями, скорее, столкнутся небольшие управляющие компании — им будет сложно скорректировать работу своих аварийных служб в соответствии с новыми стандартами из-за нехватки средств, рассказал ТАСС руководитель ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин. "Крупные компании к новым стандартам подготовились, а вот у небольших [компаний] возможны проблемы. Денег у них больше не появится, и на исполнение новых правил просто нет ресурсов", — сказал он.