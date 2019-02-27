Кировская область рассчитывает увеличить объем строительства жилья на 10% в 2019 году

КИРОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают увеличить в 2019 году объемы жилищного строительства на 10% по сравнению с 2018 годом за счет комплексной застройки территорий. Об этом в среду сообщил заместитель министра строительства Кировской области Владимир Ворожцов на заседании комитета по промышленности областного законодательного собрания.

"Кировская область взяла на себя обязательство обеспечить ввод в эксплуатацию в 2019 году 606 тыс. кв. м жилья. В 2018 году введено 551 тыс. кв. м жилья, что составило 101% к уровню 2017 года", - сказал Ворожцов.

Он уточнил, что увеличение объемов жилищного строительства - одно из условий заключенного в феврале 2019 года соглашения между правительством региона и Минстроем России, согласно которому Кировская область получает субсидию в размере 774 млн рублей на строительство в трех микрорайонах Кирова трех дорог и одного детского сада.

"Говоря об увеличении объемов жилищного строительства, основную ставку мы делаем на комплексное освоение земельных участков, именно в микрорайонах комплексной застройки мы видим резерв роста объемов строительства, так как точечная застройка в Кирове себя исчерпала", - пояснил ТАСС Ворожцов. Он уточнил, что строительные организации задействуют порядка 60% имеющихся мощностей, резервы у отрасли для наращивания объемов есть, однако сдерживающим фактором является недостаточный спрос на жилье.

Депутаты обратили внимание на проблему нехватки земельных участков для комплексного жилищного строительства. "В связи с дефицитом свободных от прав физических или юридических лиц земельных участков, ведется работа по вовлечению в жилищное строительство земельных участков, принадлежащих Федеральному аграрному научному центру Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого и Вятской сельскохозяйственной академии. Для совершения юридически значимых действий по вовлечению в жилищное строительство принадлежащих им земельных участков необходимо получение согласия от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации", - сказал Ворожцов.

По данным областного правительства, на 1 января 2019 в стадии строительства в регионе находилось 116 многоквартирных жилых домов общей площадью 1,4 млн кв. м.

Средняя стоимость жилья на первичном рынке в 2018 году составила 41,4 тыс. рублей за 1 кв. м, в течение года цена выросла на 3%.