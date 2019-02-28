ЦБ сообщил о росте ипотечного портфеля в России на 23,8%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в РФ по состоянию на 1 февраля 2019 года достигла 6,5 трлн руб., увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.

При этом доля просроченной задолженности по ИЖК снизилась с 1,3% до 1,1%.

В январе объем выдачи ИЖК вырос на 12,7% по сравнению с январем 2018 года. За месяц было выдано 78,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 167 млрд руб.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в январе 2019 года изменилась незначительно по сравнению с декабрьским уровнем и составила 9,87%, добавили в ЦБ. Кредитование в иностранной валюте в январе не проводилось.