В России закончилась "дачная амнистия"

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Завершился срок "дачной амнистии", которая стартовала почти 13 лет назад 1 сентября 2006 года, неоднократно продлевалась и предполагала упрощенную процедуру регистрации жилых домов и сезонных строений. Задумана программа была для тех же целей, что и бесплатная приватизация жилья в стране, где имелось советское наследие выданных государством квартир и дачных участков. В условиях рыночной экономики их потребовалось оформить как частную собственность.

В отличие от неприватизированных квартир, которые при желании стать собственником можно будет выкупить у государства, незарегистрированные частные дома будут признаны самостроем и их могут потребовать снести.

Как сообщили ТАСС в Росреестре, с момента вступления в силу в 2006 году закона о "дачной амнистии" до конца 2018 года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 млн прав на объекты недвижимости, из них 3,5 млн - на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС), остальная часть - преимущественно на землях садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и смежных форм участков. Итоги января-февраля 2019 года еще будут подведены, но уже понятно, что принципиально этот показатель не изменится.

Как считает первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, "сегодня особого ажиотажа не наблюдается, так как большинство добросовестных дачников воспользовались упрощенным порядком регистрации". Как следует из предоставленных ТАСС Росреестром данных, пик активности постановки на учет дач пришелся на 2007-2011 годы, когда в год выдавалось от 1,5 млн до 1,7 млн прав. В 2018 году было всего 170 тыс. обращений.

После 1 марта все возведенные частные дома в случае отсутствия сведений о них в Росреестре будут автоматически считаться самостроем. Органы местного самоуправления будет иметь право подать в суд и потребовать сноса строения. При этом демонтаж дома производит собственник земли за свой счет. Признать строение законным, если оно не было зарегистрировано до 1 марта, можно через суд, но это долгая и сложная процедура, которая не всегда может увенчаться победой истца, пояснил ТАСС гендиректор Московского областного БТИ (МОБТИ) Александр Беднягин.

Тем не менее, по оценке Чаплина, в СНТ Подмосковья не оформлена каждая пятая капитальная постройка. Зампред Мособлдумы при этом напомнил, что бесплатная приватизация земельных участков заканчивается 31 декабря 2020 года. Это будет финал "дачной амнистии" в ее широком понимании.

Закон о садоводах отменил "дачную амнистию"

"Дачное" законодательство за эти годы было приведено в порядок, что и сняло необходимость продления амнистии. В июле 2017 года был принят федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд", он вступил в силу 1 января 2019 года. За этот значительный переходный период был принят пакет подзаконных актов, который разъяснил ряд положений и утвердил необходимые процедуры.

В целом законодательство приблизило дома в СНТ и прочих подобных форм объединений к постройкам на землях ИЖС. Теперь для всех типов домов принят единый механизм, но более смягченный: ранее для ИЖС требовалось получить разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, а садовые дома можно было зарегистрировать без этих документов. По упрощенному порядку для домов в СНТ достаточно было заказать "технический план" дома в МФЦ, у кадастрового инженера или в БТИ, оплатить госпошлину, подать документы в МФЦ, через 12 рабочих дней получить выписку из ЕГРН о праве собственности.

Правда, и зарегистрировать "жилой дом" в СНТ ранее было сложно, а с середины 2016 года - невозможно. Такие дома признавались "нежилыми зданиями - жилыми строениями" для сезонного пребывания, без права прописки. Процедура регистрации и изменения категории таких "дач" на "жилые дома" появилась только в конце 2018 года.

Уведомительная процедура

Конкретизирующие закон о садоводстве поправки в Градостроительный кодекс, принятые 3 августа 2018 года, ввели единую уведомительную процедуру строительства домов на землях СНТ и ИЖС. После 1 марта текущего года становится обязательным направление уведомлений через МФЦ или непосредственно в стройнадзор, другие уполномоченные органы власти о начале и окончании строительства, которые будут содержать подробные сведения о соответствии объекта строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Составление этих документов все же не обойдется без привлечения специалистов.

Как пояснили в Росреестре, те, кто только начал строить дом, к марту должны были подать уведомления о начале строительства (или реконструкции, если дом перестраивается).

Новый пакет законов конкретизировал также, что на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства можно построить дом, высота которого не должна превышать 20 м и трех наземных этажей. Если собственник ранее успел зарегистрировать, допустим, четырехэтажную "дачу", то сносить этаж его не обяжут, но вот зарегистрировать дом более трех наземных этажей после 1 марта уже стало невозможно.

Максимальная площадь жилого или садового дома не ограничивается, но если превышает 500 кв. м, то уже потребуется разработать и согласовать проектную документацию, провести ее экспертизу и затем получить разрешение на ввод в эксплуатацию.