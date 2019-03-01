Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО в 2018 году выросла до 19,3 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Государственная компания АО "ДОМ.РФ" увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 7,2% по итогам 2018 года. Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ, опубликованных в пятницу.

"Чистая прибыль составила 19,3 млрд рублей, увеличившись на 1,3 млрд рублей или 7,2% по отношению к 2017 году", - говорится в сообщении. Рентабельность собственных средств компании выросла до 15,6%, следует из материалов отчетности.

"В 2018 году мы обеспечили прирост всех ключевых финансовых показателей, несмотря на ряд вызовов, связанных с интеграцией дочернего банка в состав единого института развития. Чистая прибыль по итогам года составила 19,3 млрд рублей, а рентабельность капитала превысила 15%, что позволит нам выплатить по итогам года рекордный объем дивидендов в федеральный бюджет", - приводятся в материалах слова генерального директора компании Александра Плутника.

Чистые процентные доходы госкомпании за 2018 год составили 19,016 млрд рублей, увеличившись на 5,2% по отношению к 2017 году. Изменение обусловлено ростом среднего объема активов, приносящих процентный доход, на 86,4% до 673,5 млрд рублей за 2018 год.

Активы ДОМ.РФ

Рост объема активов был компенсирован снижением чистой процентной маржи с 5% за 2017 год до 2,8% за 2018 год, следует из данных отчетности. Основное влияние на это оказало присоединение в декабре 2017 года АО "Банк ДОМ.РФ" (ранее "Российский капитал" - прим. ТАСС) и его дочерних организаций, а также расходы по приобретению и обустройству комплекса "IQ квартал" для переезда федеральных органов исполнительной власти в единый правительственный комплекс.

В целом портфель инвестиционной недвижимости ДОМ.РФ вырос на 217% до 52 млрд рублей в 2018 году, отмечается в материалах. Причинами роста стало изменение класса помещений в многофункциональном комплексе "IQ квартал".

Также в 2018 году были приобретены объекты недвижимости в Москве: в ЖК "Сердце столицы" стоимостью 1,08 млрд рублей, в ЖК "Парк легенд" - 1,3 млрд рублей и в ЖК "Родной город. Октябрьское поле" - 338 млн рублей.

Портфель ипотечных активов госкомпании составил 490,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 98,6 млрд рублей или 25,1%.