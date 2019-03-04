ВТБ выдал холдингу Renaissance кредит на 10,2 млрд рублей под девелоперские проекты

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставил компании Renaissance Development, входящей в строительный холдинг Renaissance, кредит сроком на семь лет в объеме 10,2 млрд рублей для финансирования девелоперских проектов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Предполагается, что деньги пойдут на строительство многофункционального комплекса Neva Towers на территории "Москва-Сити", а также на развитие новых девелоперских проектов.

"На сегодняшний день проект Neva Towers является одним из наиболее успешных и знаковых объектов на рынке недвижимости. Мы рады выступить партнером группы компаний Renaissance по развитию девелоперских проектов и уверены в дальнейшем успешном взаимодействии с группой в сфере недвижимости", - отметил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, слова которого приводятся в пресс-релизе кредитной организации.

В сентябре 2018 года сообщалось, что строительство высотного комплекса Neva Towers, на месте которого ранее планировалось возвести небоскреб "Россия", будет завершено к декабрю 2020 года.