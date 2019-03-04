Путин ждет предложений по повышению ответственности нелегальных кредиторов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Центральному банку и Генеральной прокуратуре представить предложения по повышению ответственности нелегальных кредиторов.

На встрече с главой государства председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина призналась, что пока "нет большого прогресса" в борьбе "с нелегальными кредиторами, которые не зарегистрированы у Центрального банка", которых он регулирует. По ее словам, такие кредиторы "предлагают незаконную рекламу своей деятельности".

"Поэтому мы ставим вопрос, что все-таки должен быть ограничен доступ к сайтам, которые рекламируют такую незаконную деятельность незаконных микрофинансовых организаций, увеличить ответственность - в том числе запретить микрофинансовым организациям, всем, в том числе законным, например, передавать кредиты незаконным коллекторским организациям", - сказала глава Центрального банка. Она уточнила, что "есть неформальные [коллекторы], которые покупают эти кредиты и потом, что называется, "кошмарят" людей". "Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов", - отметила Набиуллина.

Путин поинтересовался ее предложениями по повышению ответственности нелегальных кредиторов. "Сейчас обсуждаются два варианта: либо увеличение административной ответственности, потому что сейчас штрафы очень низкие, либо вплоть до введения уголовной ответственности", - сказала руководитель Центрального банка.

"Я вас прошу представить вместе с Генпрокуратурой два варианта. Направьте мне, пожалуйста, ваши предложения", - поручил президент.