На расселение ветхого жилья на Ставрополье выделят более 1,2 млрд рублей

По данным краевого минстроя, попадающие под новую программу дома находятся на территории десяти муниципальных образований. Всего переселят около 2 тыс. человек, из них в 2019 году - 130 жителей.

Работа по переселению граждан из аварийных домов ведется в России с 2007 года, за это время в новые квартиры по программе "Жилье и городская среда" переехали более 1 млн россиян. До 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.