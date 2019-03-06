Медведев исключил замглавы Минстроя Андрея Чибиса из состава набсовета Фонда ЖКХ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в составе наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Согласно документу, опубликованному в среду на официальном портале правовой информации, из состава набсовета исключен замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Кроме того, из состава набсовета исключены экс-сенатор Степан Киричук, руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин и директор по стратегическому планированию и развитию "Ренова-Холдинг Рус" Олег Фомичев. В состав набсовета включены замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году. Среди его основных задач - предоставление финансовой поддержки регионам на расселение аварийного жилья. С 2008 по 2018 год на региональные программы расселения граждан из аварийного жилья было направлено 929,9 млрд рублей, в том числе 529,6 млрд рублей - из средств Фонда ЖКХ. За это время жилищные условия улучшили 1 млн человек и ликвидировано 15,9 млн кв. м аварийного фонда.

В новость были внесены изменения (16:32 мск) - исправлены должности Степана Киричука и Александра Сидякина во втором абзаце