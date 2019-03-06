Минстрой предложил турецким компаниям участвовать в реализации нацпроекта в сфере жилья

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Турецкие строительные компании смогут принять участие в реализации задач национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в среду заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе совещания с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой республики в России Мехметом Самсаром.

"Российские и международные, в том числе турецкие, строительные компании могут принять в этой работе (по реализации нацпроекта - прим. ТАСС) серьезное участие", - сказал Якушев.

Глава министерства отметил, что российской стороне интересен турецкий опыт решения жилищных проблем семей со средним достатком и ниже, программы строительства массового жилья, включая опыт финансирования жилищной отрасли. Помимо этого, министр указал на возможность сотрудничества в сфере информационного моделирования в строительстве, экспертизы и технического регулирования.

В свою очередь, Мехмет Самсар отметил, что "турецкие компании активно участвуют в строительных проектах в России". "Мы, конечно, заинтересованы в реализации указанных проектов. Бизнес заинтересован в участии в тендерах и создании жилых объектов. На повестке в Турции сейчас так же стоит вопрос с развитием городской среды, мы придаем этому большое значение и ожидаем, что и в этом направлении можно многое сделать", - добавил он, пригласив представителей Минстроя посетить Турцию с рабочим визитом.

Сотрудничество в сфере строительства

Якушев напомнил, что в октябре 2018 года была создана совместная рабочая группа по строительству и городскому хозяйству двух стран. 7 февраля 2019 года Минстрой направил турецкой стороне проект меморандума о сотрудничестве российского министерства с турецким министерством окружающей среды и урбанизации.

"Надеемся, что вместе мы подготовим документ к подписанию в рамках Петербургского международного экономического форума", - заключил министр.

Посол, в свою очередь, подтвердил, что турецкая сторона готова провести необходимые экспертные консультации по поводу текста документа.

Ранее сообщалось, что объем подрядов турецких компаний на территории России составляет 3,5 трлн рублей.