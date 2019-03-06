Субсидии на новое жилье в 2019 году получат почти 300 обманутых дольщиков в Пермском крае

ПЕРМЬ, 6 марта. /ТАСС/. Субсидии из краевого бюджета на новое жилье в 2019 году получат 277 жителей города Кизел Пермского края на общую сумму 105 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Ранее губернатор региона Максим Решетников вынес на обсуждение в Заксобрании проект закона, определяющий размер субсидий из краевого бюджета на выплаты обманутым дольщикам. Закон был принят в декабре 2018 года, размер субсидии рассчитали исходя из площади квартиры, которую не получили дольщики, и средней стоимости квадратного метра жилья в Кизеле - это порядка 19 тыс. рублей.

"Получателями субсидий станут 277 жителей Кизела, это те граждане, которые принимали участие в программах местного развития и обеспечении занятости для шахтерских городов и поселков. 132 квартиры были приобретены ими ранее на условиях участия в долевом строительстве, но компании-застройщики так и не выполнили обязательства. Общая сумма средств, необходимая для выплат, составила 105 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в Пермском крае сейчас числится 10 долгостроев.