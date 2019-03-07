В Госдуме предложили наделить органы местного самоуправления правом оценивать капремонт

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым в четверг внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о наделении органов местного самоуправления правом оценивать качество проводимого в регионах капитального ремонта. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы в пояснительных материалах указывают на то, что согласно действующей редакции Жилищного кодекса работы по капитальному ремонту принимаются комиссией, в состав которой входят представители органов исполнительной власти субъекта РФ, курирующие эти программы.

"Однако на практике в большинстве регионов участие представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в приемке работ является затруднительным в связи с территориальной удаленностью объектов друг от друга и отсутствием достаточного количества в штате сотрудников, которые могли бы выезжать на приемку работ каждого многоквартирного дома", - констатируют разработчики. В связи с этим предлагается уточнить в законе, что принимать работу могут "не только представители регионального органа государственной власти, но и органа местного самоуправления".