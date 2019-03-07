ВЭБ.РФ планирует завершить перевод порядка 300 сотрудников в Воронеж к маю 2019 года

ВОРОНЕЖ, 7 марта. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ планирует к маю завершить перевод порядка 300 сотрудников и ряда функций в офис поддержки на базе единого сервисного центра ДОМ.РФ в Воронеже. Об этом в четверг сообщил журналистам в Воронеже председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы видим, что ряд сервисных функций для ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорации МСП и РЭЦ может осуществлять площадка в Воронеже. В настоящий момент идет речь о дополнительном размещении здесь нескольких сотен человек, которые будут предоставлять нам комплекс услуг. Процесс перевода некоторых функций из Москвы планируем начать уже в этом месяце и завершить к маю. Это не только оптимизирует издержки, но и создаст новые рабочие места для воронежцев", - сказал Шувалов.

Команда руководителей институтов развития, в составе которой топ-менеджеры ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Российского экспортного центра, Корпорации МСП, изучили потенциал использования площадки единого сервисного центра ДОМ.РФ для размещения бэк-офиса институтов развития. Планируется, что только ВЭБ.РФ переведет сюда порядка 300 человек.

Единый сервисный центр ДОМ.РФ заработал в Воронеже в 2018 году, на данный момент здесь работает 550 человек. Планируется увеличить штат до 800 человек. ДОМ.РФ переводит в Воронеж банковское сопровождение, сопровождение ипотечного бизнеса, операционное и кассовое сопровождение, контакт-центр, поддержку ИТ, андеррайтинг, финансы, в том числе сопровождение контрактов проектного финансирования.