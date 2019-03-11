Около 7 тыс. жителей Саратовской области расселят из аварийного жилья до 2025 года

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют переселить порядка 7 тыс. жителей из аварийного жилья до 2025 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил в понедельник ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Дмитрий Тепин.

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда является одной из целей национального проекта "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы и включает четыре раздела: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды".

"В рамках национального проекта на 2019-2025 годы для Саратовской области предварительно установлено расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 140 тыс. кв. м, где проживают порядка 7 тыс. человек", - сказал министр.

Он уточнил, что на эти цели будет выделено более 5,2 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в основном за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. По данным областного министерства строительства и ЖКХ, в реестре аварийного жилья региона числится 369 многоквартирных домов общей площадью 153 тыс. кв. м.