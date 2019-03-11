Минстрой изменил порядок оформления протоколов собраний собственников жилья

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минстрой после экспертизы Генпрокуратуры изменил порядок оформления протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства в понедельник.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации провела антикоррупционную экспертизу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года. Этим документом были утверждены Требования к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

В документе, в частности, устанавливалось, что "при принятии решений на общем собрании собственников путем очно-заочного или заочного голосования к протоколу собрания обязательно прилагалось решение собственников". При этом решения очного голосования собственников не документировались, а отражались только в протоколе. "Таким образом, устанавливались различные объемы документов в зависимости от избранной формы проведения собрания. Это давало правоприменителю необоснованно широкие пределы усмотрения, что являлось коррупциогенным фактором", - уточняется в сообщении на сайте.

Информацию о результатах проверки надзорное ведомство отправило в Минстрой. "По результатам ее рассмотрения Минстроем России утверждена новая редакция требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

В соответствии с новыми требованиями, ко всем протоколам собраний собственников, независимо от выбранной формы проведения голосования, должны прилагаться решения, подписанные собственниками. Прежний приказ Минстроя России утратил силу.