Власти Белгородской области к 2025 году переселят из аварийного жилья 3 тыс. жителей

КУРСК, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Белгородской области благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" планирует переселить 3 тыс. жителей региона из аварийного жилья к сентябрю 2025 года, сообщил ТАСС в понедельник начальник отдела реформирования, анализа и прогнозирования регионального департамента ЖКХ Максим Калачев.

"По проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" [входит в национальный проект "Жилье и городская среда"] к 1 сентября 2025 года планируется переселить 3 тыс. человек", - сказал Калачев.

К 1 сентября 2018 года в региональный реестр, куда входят многоквартирные дома в аварийном и предаварийном состоянии, включены почти 300 домов площадью свыше 150 тыс. кв. м. В них проживают 7,5 тыс. человек. За ближайшие пять лет власти области запланировали расселить более 53,5 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На эти цели направят свыше 2,56 млрд из федерального и регионального бюджетов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.