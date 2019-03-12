Комитет Госдумы одобрил постепенный вывод из оборота ипотечных сертификатов участия

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение планового погашения обращающихся в настоящее время ипотечных сертификатов участия и последующее постепенное выведение этого финансового инструмента из оборота. Законопроект был инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

В настоящее время законодательство об ипотечных ценных бумагах предусматривает возможность секьюритизации активов посредством как выпуска долговых ценных бумаг (облигации с ипотечным покрытием), так и выдачи долевых ценных бумаг (ипотечные сертификаты участия и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда). При этом ипотечные сертификаты участия и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) являются схожими по своим характеристикам финансовыми инструментами.

Вместе с тем инвестиционные паи ЗПИФ обладают рядом преимуществ по сравнению с ипотечными сертификатами участия, связанных с более комплексным правовым регулированием и устоявшимся правоприменением. Так, в настоящее время законодательно не закреплен механизм регистрации недвижимого имущества при его включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия (механизм регистрации недвижимого имущества при его включении в состав паевого инвестиционного фонда законодательно закреплен).

Ипотечным сертификатам участия также присущи риски, связанные с качеством оценки их стоимости и низкой ликвидностью, что ограничивает возможность их реализации владельцами на организованном рынке в короткие сроки и с ожидаемой доходностью, отмечается в заключении комитета.

"В целом комитет поддерживает концепцию представленного законопроекта и полагает возможным рекомендовать его к принятию в первом чтении", - говорится в заключении комитета по финрынку.