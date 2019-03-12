Более 2 млн кв. м жилья введут в Белгородской области за счет поддержки ИЖС к 2024 году

ТАСС, 12 марта. Власти Белгородской области планируют ввести в эксплуатацию свыше 2 млн кв. метров жилья к 2024 году с учетом поддержки, в том числе на федеральном уровне, индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил на заседании областной думы глава региона Евгений Савченко.

В конце февраля на семинаре-совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" под руководством полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева губернатор Белгородской области предложил снизить госпошлину при регистрации земельного участка для ИЖС и ввести федеральные доплаты за каждый квадратный метр введенного в эксплуатацию частного дома.

"Этим проектом ["Жилье и городская среда"] предусмотрено увеличить ввод жилья на одного жителя области до 1,27 кв. м. Более 2 млн кв. м жилья запланировано ввести к 2024 году. Для этого необходимо вернуться к поддержке индивидуального жилищного строительства", - сказал Савченко, выступая в региональном парламенте с отчетом о работе правительства.

По итогам 2018 года в регионе сдано в эксплуатацию более 1,21 млн кв. м жилья, 85% из которого относятся к ИЖС. Как отметил глава региона, по показателю обеспеченности жильем в расчете на одного жителя Белгородская область на сегодняшний день находится на 3 месте среди субъектов России.

"Самое главное [для увеличения объемов ввода жилья] - необходимо обеспечить финансовую поддержку. Я внес предложение [в Госдуму], чтобы всем, кто хочет построиться, предоставлялся кредит не менее 3 млн рублей на срок в 15 лет под 3% годовых, причем с отсрочкой первого платежа на срок строительства индивидуального дома", - добавил Савченко.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.