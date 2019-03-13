Власти Москвы изучат на MIPIM международный опыт умных кварталов для реновации

КАННЫ, 13 марта. /ТАСС/. Представители делегации Москвы на международной инвестиционной выставке MIPIM во Франции изучат международный опыт внедрения технологии "умный город" для строительства в столице умных микрорайонов по программе реновации, сообщил в среду журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин в рамках выставки.

"У нас большая программа встреч по теме "умный город", потому что сейчас мы проектируем новые микрорайоны по реновации, все-таки максимально хотим заложить не просто умный дом, а умные микрорайоны, поэтому смотрим мировую технологию", - сказал он.

Ранее Хуснуллин сообщал, что при проектировании кварталов по программе реновации закладываются технологии умного дома и умного микрорайона. Это предполагает единое управление инженерными системами, единые каналы связи, включая интернет, раздельный сбор мусора и многое другое.

Внедрение таких технологий, по словам заммэра, приведет к серьезной экономии энергоресурсов и снижению платы за коммунальные услуги. Также в новых домах по программе реновации планируется установить камеры видеонаблюдения на входе в подъезд и выведение информации в единый центр управления и диспетчеризации.