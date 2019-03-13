Строительство 10 долгостроев завершится в Саратовской области в 2019 году

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. Десять проблемных домов в Саратовской области будут завершены в текущем году, строительство еще 10 долгостроев будет возобновлено, сообщил в среду ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Тепин.

"В 2019 году планируется завершение 10 проблемных домов, столько же было сдано в эксплуатацию и в прошлом году. При этом мы планируем также возобновить строительство еще 10 долгостроев в текущем году", - сказал Тепин.

Министр уточнил, что на контроле министерства строительства и ЖКХ региона находится порядка 49 проблемных домов, в реестре обманутых дольщиков числятся 3,5 тыс. жителей региона.

В 2017 году спикер Госдумы Вячеслав Володин провел несколько встреч с дольщиками региона. После этого правоохранительные органы задержали руководителя компании "Фонд жилищного строительства" по подозрению в мошенничестве с 40 млн рублей. В тот же день была создана комиссия по проблемным домам. Володин пообещал взять ситуацию на контроль.

В 2017 году властям удалось ввести в эксплуатацию 10 проблемных домов, столько же домов было введено в 2018 году.