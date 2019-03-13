Девелоперы разработают в 2019 году в Москве нейросеть для оценки стоимости новостроек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Программное обеспечение (ПО) на основе нейросети для автоматизации процессов ценообразования и расчета маржинальности при продаже новостроек будет разработана российскими компаниями в 2019 году. Об этом говорится в сообщении московской девелоперской компании "Лидер-Инвест" о сотрудничестве с петербургской технологической группой "Кронштадт", распространенном в среду.

"Конечной целью совместных разработок является создание нейросети, которая в автоматическом режиме будет анализировать конкретный объект, изучать конкурентное окружение в выбранной локации, оценивать виды из окон на основе данных аэрофотосъемки, и с учетом общей ситуации на рынке рассчитывать стартовые цены и оптимальную модель продаж", - говорится в сообщении.

Разработка ПО будет завершена в конце 2019 года, уточнили ТАСС в компании.

Как нейросеть будет оценивать квартиры

Исходными данными для анализа станут целевая финансовая модель проекта жилищного строительства и индивидуальные данные всех квартир, включая, например, видовые характеристики, указано в сообщении. После чего программа с учетом этих данных будет автоматически корректировать стоимость каждой квартиры на протяжении всего срока реализации проекта в зависимости от конкурентного окружения, темпов продаж и повышения строительной готовности объекта.

Разработчики предполагают, что технология позволит максимально точно настроить график реализации объекта и автоматически определять лоты, по которым возможно повышение цены в конкретный момент времени. "Такой цифровой подход позволит дополнительно повысить маржинальность проекта на 10-12% относительно утвержденной финансовой модели", - подчеркивается в сообщении.

О разработчиках

"Лидер-Инвест" - московская девелоперская компания полного цикла, в ее реализации находятся 27 проектов в девяти округах "старой" Москвы.

Группа "Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, в том числе беспилотных летательных аппаратов и роботехники. Ранее девелопер и технологическая компания договорились о сотрудничестве в сфере аэро-фото- и видеосъемки всех строящихся объектов компании при помощи беспилотников и созданию панорам, чтобы покупатели квартир еще на этапе строительства смогли оценить реальные виды из окон с разных этажей будущих зданий, также подчеркивается в сообщении.