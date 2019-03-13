В Каннах назовут победителей премии MIPIM

КАННЫ, 14 марта. /ТАСС/. Финал крупного международного конкурса недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM пройдет во французских Каннах в четверг. В шорт-лист одной из номинаций вошел московский парк "Зарядье" вместе с концертным залом.

Награды MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. Парк "Зарядье" попал в список финалистов в категории "Лучший проект восстановления городской среды" вместе с тремя конкурентами - экопарком из китайского Чанчуня, Национальным центром искусств Гаосюна (Тайвань) и проектом реконструкции исторического центра Франкфурта-на-Майне. Награждение победителей состоится в Каннском дворце конгрессов и фестивалей.

Премия MIPIM Awards была учреждена в 1991 году. В этом году в конкурсе участвуют 200 проектов из 58 стран. Из них в финал прошли 45 заявок из 21 страны. Больше всего проектов (шесть) заявила Франция, по пять проектов было у Китая и Германии, Великобритания заявила четыре проекта, по три проекта представили Испания и Нидерланды.

Голосование за победителей конкурса из числа финалистов велось в дни проведения выставки MIPIM с 12 по 14 марта. Отдать свой голос мог любой участник выставки. Подсчет голосов вели организаторы конкурса с помощью электронного учета. Повторное голосование одного и того же человека было исключено.

Перед финалом в Дворце фестивалей и конгрессов в поддержку "Зарядья" состоялся концерт музыкального театра "Геликон-опера". Концерт прошел в необычном формате телемоста между Москвой и Каннами. Оркестр играл аккомпанемент в концертном зале "Зарядье" в Москве, а арии исполняли артисты на сцене Дворца фестивалей и конгрессов в Каннах.

Артисты "Геликон-оперы" исполнили популярные оперные произведения, в том числе арию Фигаро из оперы "Севильский цирюльник", Марш Тореадора из оперы "Кармен", арию Царицы Ночи из оперы "Волшебная флейта" и другие. Выступление артистов сопровождалось кадрами парка "Зарядье", его стройки, концертного зала на большом экране. Завершили выступление артисты "Геликон-оперы" маршем высотников из советского кинофильма "Высота".

Участие "Зарядья" в международных конкурсах

В 2018 году парк "Зарядье" вместе с ареной "Лужники" уже попадал в шорт-лист MIPIM Awards, но ни один московский объект не победил. "Зарядье" тогда номинировали на премию в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации", а спорткомплекс "Лужники" вышел в финал в номинации "Лучший восстановленный объект".

В 2018 году парк "Зарядье" вошел в шорт-лист премии WAF ("Всемирного фестиваля архитектуры"), которая признана экспертами архитектурным "Оскаром". В феврале 2018 года парк "Зарядье" получил международную архитектурную премию Building of the Уear 2018 ("Здание года") архитектурного интернет-издания Archdaily за лучший проект в области общественных пространств.

Кроме того, парк занял первое место на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в сфере аудиовизуальных технологий за медиакомплексы "Полет" и "Машина времени".

Парк "Зарядье" открылся на месте бывшей гостиницы "Россия" в сентябре 2017 года. Авторами концепции парка стали Сергей Кузнецов и международный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro. Проект концертного зала разработало архитектурное бюро ТПО "Резерв" под руководством Владимира Плоткина.