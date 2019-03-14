Власти Троицка подали жалобу в прокуратуру на застройщика ЖК "Троицкая Ривьера"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Администрация Троицка (входит в состав Троицкого административного округа Москвы) направила обращение в прокуратуру с просьбой обязать ООО "ИнтерьерДизайнПроект" подключить к коммуникациям ЖК "Троицкая Ривьера", строительство которого ведется с привлечением средств дольщиков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.

Ранее сообщалось, что в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию проблемного ЖК "Троицкая Ривьера", расположенного по адресу: поселение Троицк, улица Заречная, строение 8 (ТАО).

"Застройщик "Троицкой Ривьеры" ООО "ИнтерьерДизайнПроект" до настоящего времени так и не обеспечил газификацию дома и не подключил его к теплу. Кроме того, никакие работы по устранению замечаний Мосгосстройнадзора в части строительной готовности и ввода объекта в эксплуатацию не ведутся. Администрация Троицка направила обращение в прокуратуру по факту бездействия застройщика", - сказал заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он добавил, комитет уже направил в правоохранительные органы обращение о проведении доследственной проверки из-за задержки сроков передачи квартир гражданам. "Москомстройинвест настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении застройщика, так как результаты его ежеквартальной отчетности свидетельствуют о возможном выводе привлеченных денежных средств граждан из стройки", - добавил Гончаров.

При этом с декабря 2017 года застройщик объекта находится в банкротстве.