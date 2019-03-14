Работники соцсферы Севастополя смогут приобрести около 500 квартир по льготной цене

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Работники сфер образования, здравоохранения и культуры смогут приобрести в Севастополе около 500 квартир в новостройках по льготной цене, сообщил в четверг в эфире местного канала "ИКС-ТВ" губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что повышение доступности жилья является одним из направлений национальных проектов РФ.

"Порядка 500 квартир будет предоставлено городу по льготной цене <…>, и эти квартиры мы передадим по той же цене специалистам, которые работают в социальной сфере - образования, культуры, здравоохранения", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что сейчас в город приезжают люди из других регионов России. В Севастополе строятся детские сады, школы и больницы, а для их работы необходимы специалисты. Квартиры для работников соцсферы будут выделяться в новостройках, льготная цена будет ниже рыночной. При этом педагоги и медработники будут иметь приоритет при приобретении льготного жилья.

Глава города добавил, что также рассматривается вариант предоставлять специалистам места в общежитиях. В 2018 году проведена инвентаризация этого жилого фонда.

Ранее сообщалось, что население Севастополя в последние годы растет, в первую очередь, за счет переезжающих из других регионов. По данным Севастопольстата, на начало 2017 года в городе постоянно проживали 428,75 тыс. человек, в 2018 году - 435,23 тыс. По информации правительства города, ежегодно в город переезжают десятки работников социальной сферы.