Власти Петербурга создадут отделение для работы с арендаторами исторических объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга создаст специальное отделение для работы с арендаторами исторических и сложных объектов недвижимости, чтобы сократить сроки заключения сделок по ним. Об этом сообщил журналистам председатель КИО Валерий Калугин.

"Исторические и сложные объекты мы планируем <...> выделить в самостоятельное направление, чтобы сроки не затягивать. Сейчас по ним готовят сделки один-два года: это нас не устраивает", - сказал он.

По мнению директора Юсуповского дворца Нины Кукурузовой, необходимость в таком отделе действительно есть. "Вопрос в том, чтобы все-таки за арендаторами [исторических и знаковых объектов] была закреплена особая ответственность", - сказала она журналистам.

Исторический центр Санкт-Петербурга стал в 1990 году первым российским объектом, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В него также входят отдельные группы памятников города и его пригороды: историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и другие.